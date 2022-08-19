Ереван, , 19:51 — REGNUM За назначенным на 24 августа проукраинским митингом в Ереване стоит армянская власть и персонально Никол Пашинян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

На Украине Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Тигран Хзмалян, которого я уже не раз гнал грязными тряпками, после чего меня арестовали и посадили в тюрьму. С российской стороны — это структура Михаила Ходорковского, те национал-предатели, которые сбежали из России после начала специальной военной операции на территории [б. УССР] и пытаются сейчас здесь, в Армении, почему-то гнуть свою линию. И ещё будут немногочисленные украинцы. Самое интересное, что 24 августа — это не просто полгода с начала СВО, это день независимости Украины, той страны, которая ведёт откровенно враждебную политику по отношению к Армении, страны, которая поддерживала нашего врага во время во 44-х дневной войны в Нагорном Карабахе и продолжает его поддерживать. Поэтому, я считаю, что это огромный плевок в лицо, в первую очередь, армянам, ну и, конечно, это громкая пощёчина нашему стратегическому союзнику — России. Безусловно, за всем этим стоит Пашинян, за всем этим стоит власть. И Пашинян продолжает свою политику, задачу, которую ему была поставлена — по выводу Армении из зоны влияния России. Микаэл Бадалян Официальной информации о митинге пока нет, но опираясь на предыдущий опыт, я думаю, что с армянской стороны организатором митинга будет, которого я уже не раз гнал грязными тряпками, после чего меня арестовали и посадили в тюрьму. С российской стороны — это структура, те национал-предатели, которые сбежали из России после начала специальной военной операции на территории [б. УССР] и пытаются сейчас здесь, в Армении, почему-то гнуть свою линию. И ещё будут немногочисленные украинцы. Самое интересное, что 24 августа — это не просто полгода с начала СВО, это день независимости Украины, той страны, которая ведёт откровенно враждебную политику по отношению к Армении, страны, которая поддерживала нашего врага во время во 44-х дневной войны в Нагорном Карабахе и продолжает его поддерживать. Поэтому, я считаю, что это огромный плевок в лицо, в первую очередь, армянам, ну и, конечно, это громкая пощёчина нашему стратегическому союзнику — России. Безусловно, за всем этим стоит Пашинян, за всем этим стоит власть. И Пашинян продолжает свою политику, задачу, которую ему была поставлена — по выводу Армении из зоны влияния России.

Напомним, что 24 августа в Ереване пройдёт санкционированный властями митинг, осуждающий российскую политику по отношению к Украине.