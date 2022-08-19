Одинцово, Московская область, 19 августа 2022, 18:20 — REGNUM Учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотных летательных аппаратов из стрелкового оружия, созданный в России, продемонстрирован на «Армии-2022».
Он включает три блока: блок имитации выстрела (состоит из лазера и драйвера к нему и спрятанной в прикладе батареи), блок с ретранслятором и третий блок, размещённый в наземном пункте и регистрирующий результаты.
Блок с ретранслятором размещается на беспилотнике любого типа. Беспилотник передаёт результаты тренировки блоку на землю. Личный состав в итоге может в реальном времени отработать поражение беспилотника, получая полную статистику и результаты тренировки.
Разработчик комплекса технополис «ЭРА» создал его, чтобы военные смогли тренироваться сбивать беспилотники в приближенных к реальным условиям.
Как пояснил 19 августа в интервью ТАСС представитель технополиса Александр Брагин, у военных не всегда есть средства для создания помех вражескому беспилотнику, не всегда есть и DEVI-пушки, зато «есть личное стрелковое оружие».
Он добавил, что блок имитации выстрелов можно повесить «на практически любой автомат с планкой Пикатинни или планкой Вивера». В этом и заключается универсальность тренажёра.
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