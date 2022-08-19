Одинцово, Московская область, 19 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотных летательных аппаратов из стрелкового оружия, созданный в России, продемонстрирован на «Армии-2022».

Беспилотник

Он включает три блока: блок имитации выстрела (состоит из лазера и драйвера к нему и спрятанной в прикладе батареи), блок с ретранслятором и третий блок, размещённый в наземном пункте и регистрирующий результаты.

Блок с ретранслятором размещается на беспилотнике любого типа. Беспилотник передаёт результаты тренировки блоку на землю. Личный состав в итоге может в реальном времени отработать поражение беспилотника, получая полную статистику и результаты тренировки.

Разработчик комплекса технополис «ЭРА» создал его, чтобы военные смогли тренироваться сбивать беспилотники в приближенных к реальным условиям.

Как пояснил 19 августа в интервью ТАСС представитель технополиса Александр Брагин, у военных не всегда есть средства для создания помех вражескому беспилотнику, не всегда есть и DEVI-пушки, зато «есть личное стрелковое оружие».

Александр Брагин «Нами было предложено решение обучать личный состав сбитию этих беспилотников посредством личного стрелкового оружия».

Он добавил, что блок имитации выстрелов можно повесить «на практически любой автомат с планкой Пикатинни или планкой Вивера». В этом и заключается универсальность тренажёра.