Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM На ближайших выходных, 20 и 21 августа, в Санкт-Петербурге ожидается жара, а в Ленинградской области, помимо жаркой погоды, дожди и грозы. Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Санкт-Петербург Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Температура воздуха днём в субботу в Северной столице составит +27…+29 градусов. Ночью понизится до +18 градусов. В воскресенье, 21 августа, существенных осадков не ожидается. Жара немного спадёт, до +25…+27 градусов.

В Ленинградской области 20 августа будет малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до +24…+29 градусов, ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов. Кратковременные дожди и грозы ожидаются 21 августа. В этот же день жара немного отступит, будет +22…+27 градусов.

Напомним, что в Петербурге уже много дней нет дождей. Город уже два раза побил температурные рекорды, 17 и 18 августа, 2008 и 1941 года, соответственно.

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