Брюссель, , 19:30 — REGNUM Испания должна признать независимость Косово, и в будущем она сделает это. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 19 августа в интервью испанскому изданию «Эль-Паис».

Альбин Курти

"Я знаю, что есть опасения, что случай Косово мог бы создать прецедент в некоторых регионах Испании. Но, как сказал наш большой писатель Исмаил Кадаре, «Испания не должна сравниваться с Сербией, так как Сербия совершила геноцид в Косово», — заявил Курти.

Напомним, что Испания — одна из пяти стран ЕС, которые не признали односторонне провозглашенную в 2008 году независимость сербского края Косово и Метохия.

Курти в настоящее время находится в Брюсселе, где проводит переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.