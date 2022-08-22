Волгореченск, Костромская область, 22 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В городе Волгореченске Костромской области завершён масштабный процесс реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщает администрация региона. Большая часть средств на модернизацию — 673 млн рублей были выделены региону в рамках национального проекта «Экология». Подрядчик — Торговый дом «ЦСК» из Подмосковья снёс 80% недействующих канализационных сооружений, законсервированных 2012 году, и построил новые технические здания.

Администрация Костромской области Новые очистные сооружения в Волгореченске

В настоящее время очистка воды в городе проводится через сооружения Костромской ГРЭС, построенные в конце 1960-х годов. Они способны избавлять воду только от аммония, песка, глины и ила.

«Уже на протяжении 10 лет стоки города приходят на очистные сооружения Костромской ГРЭС. Город растет, развивается и, конечно, ему требуется своя современная очистка», — приводит комментарий главы Волгореченска Александра Щербакова администрация региона.

Модернизированные сооружения могут очищать воду от бытовой химии, металла и нефтепродуктов. Объём очищенных вод будет увеличен на 1,8 млн кубов в год, что позволит городу подключать к канализации промышленные предприятия, не опасаясь за состояние Волги. Заработать комплекс должен до конца 2022 года.

Отметим, что кроме проекта в Волгореченске ТД «ЦСК» занимается реконструкцией главной канализационной артерии Костромы — Коркинскими очистными сооружениями, строит очистные сооружения, коллектор и сети в микрорайоне Юбилейном, доделывает благоустройство «Центрального» парка города.