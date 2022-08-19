Лос-Анджелес, США, , 18:05 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) ответил на критику в адрес способа продажи новой коллекции одежды его бренда Yeezy. Видео с заявлениями артиста опубликовало издание Billboard 19 августа.

Канье Уэст (Йе) Скриншот из интервью для Vogue

В ролике Уэст объясняет, что он «новатор» и не должен подстраиваться под чьё-то мнение. «Я здесь не для того, чтобы извиняться за свои идеи», — считает рэпер.

ИА REGNUM напоминает, что коллекция, созданная в коллаборации компаниями Yeezy, Balenciaga и Gap, продаётся в больших чёрных пакетах, которые покупатели окрестили «мусорными мешками». Люди, желающие приобрести какую-либо вещь, должны самостоятельно доставать каждый предмет одежды и искать нужный размер. Канье Уэст объяснил, что при создании коллекции вдохновлялся бездомными.