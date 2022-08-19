Село Кизильское, Челябинская область, 19 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Челябинской области суд обязал главу Кизильского района возместить причинённые бюджету убытки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что по указанию чиновника был произведён слив воды из местного водохранилища. В результате погибла пастбищная аквакультура, которую разводила одна из местных предпринимательниц. Женщина добилась от администрации муниципалитета в арбитражном суде компенсации в размере 1 058 579 рублей 60 копеек.

На основании исполнительного листа гражданке была произведена соответствующая выплата. А затем прокурор Кизильского района потребовал взыскать бюджетные убытки с главы района. Агаповский районный суд удовлетворил это требование. Правда, решение пока не вступило в силу.

Отметим, прокуратура нередко обращается в суды с требованием взыскать убытки с бывших и действующих чиновников. Ранее суд удовлетворил аналогичный иск в отношении бывшего главы одного из поселений Чувашии.