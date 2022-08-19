Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Суд в США решил, что частью улик, на основании которых ФБР провело обыск в имении экс-президента США Дональда Трампа, можно поделиться с общественностью, сообщает 19 августа The Wall Street Journal.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Лично много раз ознакомившись с данными, судья Брюс Рейнхарт посчитал, что частично документы все-таки можно рассекретить, хотя правительство и выступало против этой идеи. В частности, против этого выступал глава контрразведывательного отдела минюста, обычно расследующего утечку правительственных секретов.

Ранее в отношении судьи Рейнхарта, который и подписал ордер на обыск ФБР, было высказано множество угроз, причем некоторые из них носили антисемитский характер. Один из сторонников Трампа в социальных сетях заявил, что так и видит «веревку на его шее».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп уже заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его имении Мар-а-Лаго.

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