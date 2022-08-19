Бухарест, , 17:56 — REGNUM Власти Румынии выслали высокопоставленного представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте. Об этом 19 августа сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее распоряжение подписал лично министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Имя и фамилия российского дипломата не разглашаются. Дипломат уже покинул румынскую территорию.

Напомним, в апреле официальный Бухарест выслал сразу десять сотрудников посольства и консульских служб РФ в Румынии.

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