Бухарест, 19 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Власти Румынии выслали высокопоставленного представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте. Об этом 19 августа сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, соответствующее распоряжение подписал лично министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Имя и фамилия российского дипломата не разглашаются. Дипломат уже покинул румынскую территорию.

Напомним, в апреле официальный Бухарест выслал сразу десять сотрудников посольства и консульских служб РФ в Румынии.