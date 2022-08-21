Василий Иванов, 21 августа 2022, 10:53 — REGNUM Наступил август. Скоро осень. Многие виды активного отдыха придётся отложить до следующего лета. Многие, но не все. Одним из таких исключений можно по праву считать страйкбол.

Изначально эта военно-тактическая игра стала набирать популярность в России с конца 1990-х гг. В 1997 г. страйкбол получил экипировку класса «мягкая пневматика». Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 г. включён во Всероссийский реестр видов спорта. В России за развитие данного вида спорта отвечает общественная организация Федерация страйкбола.

Игроки подготавливают снаряжение перед стартом
Игроки подготавливают снаряжение перед стартом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Амуниция и снаряжение страйкболистов
Амуниция и снаряжение страйкболистов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Общее построение перед началом игры
Общее построение перед началом игры
Василий Иванов © ИА REGNUM
Скоро начнется!
Скоро начнется!
Василий Иванов © ИА REGNUM
Члены одного из коллективов со своим флагом
Члены одного из коллективов со своим флагом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боевая машина с установленным наверху пулеметом
Боевая машина с установленным наверху пулеметом
Василий Иванов © ИА REGNUM

Существуют как официальные страйкбольные соревнования, так и самостоятельные сценарные игры со своими сюжетами. Опытные страйкболисты, прошедшие многие бои за последние 20 лет, указывают на важные отличия страйкбола как спорта от страйкбола — военно-тактической игры. Площадь игрового поля в спорте значительно меньше, есть четкий судейский контроль и скоростные нормативы выполнения задач. Игра же в ее первоначальном виде предполагает большие локации с разнообразным ландшафтом. Судьи не следят за временем и точностью попаданий, игра основывается на честности и взаимоуважении самих игроков.

Боец поправляет каску
Боец поправляет каску
Василий Иванов © ИА REGNUM
В лагере одной из команд
В лагере одной из команд
Василий Иванов © ИА REGNUM
В ожидании игры
В ожидании игры
Василий Иванов © ИА REGNUM
Защитная каска
Защитная каска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед наступлением
Перед наступлением
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российскому страйкболу уже более 20 лет
Российскому страйкболу уже более 20 лет
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игрок поправляет маскхалат
Игрок поправляет маскхалат
Василий Иванов © ИА REGNUM

Сам игровой процесс представляет из себя имитацию боевых действий, в ходе которых команды участников выполняют поставленные в рамках игрового сценария задачи. Все действия осуществляются в соответствии с общими правилами, направленными на соблюдение мер безопасности здоровья и жизни, а также регулирующими уровень успешности выполнения задач. К участию в игре не допускаются люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это строгий закон для всех страйкболистов, который охотно соблюдается. Ведь игра стоит того.

Бойцы одной из команд начали движение в сторону противника
Бойцы одной из команд начали движение в сторону противника
Василий Иванов © ИА REGNUM
На марше
На марше
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боец условной военной полиции
Боец условной военной полиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отряд условной военной полиции следит за порядком и дисциплиной
Отряд условной военной полиции следит за порядком и дисциплиной
Василий Иванов © ИА REGNUM
В ожидании противника
В ожидании противника
Василий Иванов © ИА REGNUM

Также обязательным условием участия является наличие защитной амуниции, в особенности защитных очков.

Перерыв после боя. Боец заряжает обойму
Перерыв после боя. Боец заряжает обойму
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прицельный огонь
Прицельный огонь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Патруль с секретной позиции наблюдает за дорогой
Патруль с секретной позиции наблюдает за дорогой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Условная зачистка населенного пункта
Условная зачистка населенного пункта
Василий Иванов © ИА REGNUM

Игроки ведут перестрелку до первого попадания. Затем поражённый игрок выходит на время из боя.

Игрок вышел из боя после ранения. Он держит красную тряпку, сигнализируя об этом остальным
Игрок вышел из боя после ранения. Он держит красную тряпку, сигнализируя об этом остальным
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игрок возвращается в укрытие после боя
Игрок возвращается в укрытие после боя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оборона в коровнике
Оборона в коровнике
Василий Иванов © ИА REGNUM

Длительность игрового процесса может варьироваться от нескольких часов до двух суток. Сами участники стремятся подобрать наиболее аутентичное снаряжение, соответствующее уставному облику того или иного реального подразделения. В целом игроки имеют право брать за образец любой отряд любой армии мира. Правда, иногда условия конкретной игры требуют конкретной экипировки и внешнего вида.

Прицельный огонь на закате
Прицельный огонь на закате
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дымовая граната
Дымовая граната
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игрок оценивает ситуацию
Игрок оценивает ситуацию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игрок занял оборону
Игрок занял оборону
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перестрелка
Перестрелка
Василий Иванов © ИА REGNUM