21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 10:53 — REGNUM Наступил август. Скоро осень. Многие виды активного отдыха придётся отложить до следующего лета. Многие, но не все. Одним из таких исключений можно по праву считать страйкбол.

Изначально эта военно-тактическая игра стала набирать популярность в России с конца 1990-х гг. В 1997 г. страйкбол получил экипировку класса «мягкая пневматика». Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 г. включён во Всероссийский реестр видов спорта. В России за развитие данного вида спорта отвечает общественная организация Федерация страйкбола.

Игроки подготавливают снаряжение перед стартом Василий Иванов © ИА REGNUM

Амуниция и снаряжение страйкболистов Василий Иванов © ИА REGNUM

Общее построение перед началом игры Василий Иванов © ИА REGNUM

Скоро начнется! Василий Иванов © ИА REGNUM

Члены одного из коллективов со своим флагом Василий Иванов © ИА REGNUM

Боевая машина с установленным наверху пулеметом Василий Иванов © ИА REGNUM

Существуют как официальные страйкбольные соревнования, так и самостоятельные сценарные игры со своими сюжетами. Опытные страйкболисты, прошедшие многие бои за последние 20 лет, указывают на важные отличия страйкбола как спорта от страйкбола — военно-тактической игры. Площадь игрового поля в спорте значительно меньше, есть четкий судейский контроль и скоростные нормативы выполнения задач. Игра же в ее первоначальном виде предполагает большие локации с разнообразным ландшафтом. Судьи не следят за временем и точностью попаданий, игра основывается на честности и взаимоуважении самих игроков.

Боец поправляет каску Василий Иванов © ИА REGNUM

В лагере одной из команд Василий Иванов © ИА REGNUM

В ожидании игры Василий Иванов © ИА REGNUM

Защитная каска Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед наступлением Василий Иванов © ИА REGNUM

Российскому страйкболу уже более 20 лет Василий Иванов © ИА REGNUM

Игрок поправляет маскхалат Василий Иванов © ИА REGNUM

Сам игровой процесс представляет из себя имитацию боевых действий, в ходе которых команды участников выполняют поставленные в рамках игрового сценария задачи. Все действия осуществляются в соответствии с общими правилами, направленными на соблюдение мер безопасности здоровья и жизни, а также регулирующими уровень успешности выполнения задач. К участию в игре не допускаются люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это строгий закон для всех страйкболистов, который охотно соблюдается. Ведь игра стоит того.

Бойцы одной из команд начали движение в сторону противника Василий Иванов © ИА REGNUM

На марше Василий Иванов © ИА REGNUM

Боец условной военной полиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Отряд условной военной полиции следит за порядком и дисциплиной Василий Иванов © ИА REGNUM

В ожидании противника Василий Иванов © ИА REGNUM

Также обязательным условием участия является наличие защитной амуниции, в особенности защитных очков.

Перерыв после боя. Боец заряжает обойму Василий Иванов © ИА REGNUM

Прицельный огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

Патруль с секретной позиции наблюдает за дорогой Василий Иванов © ИА REGNUM

Условная зачистка населенного пункта Василий Иванов © ИА REGNUM

Игроки ведут перестрелку до первого попадания. Затем поражённый игрок выходит на время из боя.

Игрок вышел из боя после ранения. Он держит красную тряпку, сигнализируя об этом остальным Василий Иванов © ИА REGNUM

Игрок возвращается в укрытие после боя Василий Иванов © ИА REGNUM

Оборона в коровнике Василий Иванов © ИА REGNUM

Длительность игрового процесса может варьироваться от нескольких часов до двух суток. Сами участники стремятся подобрать наиболее аутентичное снаряжение, соответствующее уставному облику того или иного реального подразделения. В целом игроки имеют право брать за образец любой отряд любой армии мира. Правда, иногда условия конкретной игры требуют конкретной экипировки и внешнего вида.

Прицельный огонь на закате Василий Иванов © ИА REGNUM

Дымовая граната Василий Иванов © ИА REGNUM

Игрок оценивает ситуацию Василий Иванов © ИА REGNUM

Игрок занял оборону Василий Иванов © ИА REGNUM