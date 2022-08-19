Косовска-Митровица, , 19:29 — REGNUM В районе Северной Митровицы Суви До в Косово и Метохии были вывешены флаги «Великой Албании» и террористической «Армии освобождения Косово» (АОК). Об этом 19 августа сообщили сербские СМИ.

Косовская Митровица Photo Balkan

По информации портала «Косово онлайн», флаг АОК и флаг «Великой Албании» с портретами лидера албанского национального движения Исмаила Кемали и одного из основателей антисербского движения качаков (1913 год) Исы Болетини замечены над дорожным знаком между двумя полосами в районе Суви До.

В косовской полиции изданию сообщили, что не располагают информацией об этом инциденте.

«Нет информации, что ведется расследование этого случая. Полиция ежедневно выполняет свои обязанности, и если появится отчет с упоминанием этого инцидента, мы оповестим общественность», — заявил изданию «Косово онлайн» пресс-секретарь отделения косовской полиции «Север» Бранислав Радович.

Напомним, что район Суви До находится в Северной Митровице, населенной преимущественно сербами, и уже годами является предметом спора между Северной и Южной Митровицей.