Брянск, 19 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Две мемориальные доски военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли 19 августа в Брянске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

В Володарском районе на здании школы №64 увековечили память 25-летнего Николая Курсакова. Командир мотострелковой роты, лейтенант был Кремлёвским курсантом, дважды участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве, погиб под городом Изюм Харьковской области, сражаясь с временно оккупировавшими территорию нацистами.

На здании гимназии №7 в Советском районе открыли мемориальную доску старшему лейтенанту 26-летнему Михаилу Новикову. Военный в третьем поколении, окончил Казанское высшее танковое командное училище, проходил воинскую службу в Смоленской области в должности командира танковой роты.

Оба героя награждены орденами Мужества (посмертно).

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области создают именной батальон контрактников.