Одесса, Бывш. УССР, , 17:49 — REGNUM Российские военные должны уйти с территории Запорожской АЭС, ведь электроэнергия, которую вырабатывает станция, необходима украинцам, сообщил 19 августа журналистам генскек ООН Антониу Гутерреш.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Находясь в порту города Одесса (бывшая УССР), генсек международной организации высказал мнение, что нужно демилитаризовать Запорожскую АЭС (напомним, после освобождения от ВСУ она охраняется российскими силовиками).

По его словам, тогда, когда российские военные уйдут, проблема «будет решена». Он назвал несомненным то, что «электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество».

Гутерреш заявил, что зимой жители Украины не смогут обойтись без станции, и этот подход «надо полностью уважать». Что касается визита экспертов МАГАТЭ на станцию, то организация сама решит, когда лучше это сделать.

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