Кострома, 19 августа 2022, 18:52 — REGNUM В Костромской области проблему с нехваткой инженеров предложили решать с помощью профильных классов. Об этом на ежегодной конференции работников образования заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Всего в Костромской области расположено 296 школ. Ранее область столкнулась с нехваткой учителей, эту проблему губернатор поручал решать аналогичным образом, создавая педагогические классы. На сегодняшний момент в области имеется 50 таких «ячеек». По информации департамента образования и науки свою судьбу с воспитанием детей в дальнейшем связывают от 40% до 60% их выпускников.
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