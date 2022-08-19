Кострома, 19 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Костромской области проблему с нехваткой инженеров предложили решать с помощью профильных классов. Об этом на ежегодной конференции работников образования заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Виктор Говорков. Молодой инженер, в цех! 1956

«Директора предприятий на каждой встрече говорят: дайте инженеров. Труд инженера — это не грязный цех, а серьёзная работа, связанная с проектированием, организацией процесса. Заработная плата на производстве значительно выросла. Они реально конкурентно способны, тем не менее, проблема не решается. Предлагаю по примеру педагогических классов в общеобразовательных школах, сформировать профильные классы инженерной направленности» , — сказал губернатор.

Всего в Костромской области расположено 296 школ. Ранее область столкнулась с нехваткой учителей, эту проблему губернатор поручал решать аналогичным образом, создавая педагогические классы. На сегодняшний момент в области имеется 50 таких «ячеек». По информации департамента образования и науки свою судьбу с воспитанием детей в дальнейшем связывают от 40% до 60% их выпускников.