Мехико, 19 августа, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Мексике с начала 2022 года было убито уже 18 сотрудников СМИ, передаёт 19 августа Reuters со ссылкой на доклад правозащитной организации Article 19.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

В девяти из этих случаев организация установила, что смерть журналистов была связана с их работой, сообщил региональный директор Article 19 Леопольдо Мальдонадо.

«2022 год может стать худшим годом за столетие для прессы», — отметил он.

Число погибших в Мексике журналистов в текущем году уже превысило показатель за весь прошлый год, когда было убито 13 человек. В 2020 году в стране погибли 14 сотрудников СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре сотрудника мексиканской радиостанции погибли от рук бандитов на севере штата Чиуауа, рядом с границей США.