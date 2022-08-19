Таллин, , 17:44 — REGNUM Повышение цен на газ привело к резкому увеличению стоимости расходов на содержание общественного транспорта в Тарту (второй по населению и значению город Эстонии). Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

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Отмечается, что все 64 автобуса в юго-восточном городе страны работают на природном газе, который поступает с местного биогазового завода в Ильматсалу. Повышение цен на газ заставило городские власти искать дополнительное финансирование.

«В нынешнем году дополнительные расходы могут составить от 3 до 4 млн евро. Мы не знаем, что будет на переговорах по бюджету на 2023 год. Мы даже сейчас не можем толком сказать, каков будет прогноз цен», — заявил вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

Он признал, что общественный транспорт — это очень важная городская услуга, поэтому власти обязательно должны найти пути, чтобы общественный транспорт работал даже в условиях высоких цен: «Мы обсуждаем перспективы и возможности, чтобы у нас был какой-то план на случай, если по каким-то причинам цена на газ все равно будет расти в геометрической прогрессии».

По договору, город продолжит пользоваться газовыми автобусами еще семь лет.