Пусан, Южная Корея, , 17:54 — REGNUM Мэр Пусана Пак Хен Чжун обратился к президенту Южной Кореи Юн Сок Елю с просьбой об освобождении музыкального коллектива BTS от службы в армии. Об этом 19 августа сообщило издание The Independent.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Как уточнил мэр, он не требует полного освобождения музыкантов от военной службы, а лишь просит заменить её на альтернативную: «Нет речи о том, чтобы дать BTS привилегию освобождения от военной службы. Но если BTS воспользуются системой альтернативной службы, то участники будут нести ту же национальную ответственность, которая не уступает срочной военной службе, но будут служить стране теми возможностями, на которые способны только они». Причина подобной просьбы заключается в том, что участники группы являются послами международного фестиваля 2030 World Expo, поэтому их визит на мероприятие крайне необходим для его успешного проведения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, группа BTS выпустит авторскую кулинарную книгу. В будущую книгу войдут авторские рецепты участников коллектива, а также истории артистов, связанные с каждым из представленных блюд.

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