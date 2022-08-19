Душанбе, , 19:14 — REGNUM В мире продолжается кризис системы международных отношений, в том числе и экономических. Об этом заявил начальник управления Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Комрон Хидоятзода, передает «Turan press».

По его словам, складывающаяся в мире ситуация заставляет государства Туркестанского региона сплотиться для обеспечения устойчивого роста и обеспечения региональной безопасности.

«Всё сложнее становится обеспечивать военно-политическую устойчивость региона. Ряд внешних игроков имеют мощный потенциал для дестабилизации [Туркестана]. Давление внешнего фактора ограничивает возможности проведения многовекторной политики для государств региона», — подчеркивает эксперт.

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Хидоятзода отметил, что для стран Туркестана крайне важно добиться скорейшего политического решения существующих внутрирегиональных проблем, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать внешним угрозам.

«При этом на особом контроле должен находиться диалог по разрешению пограничных споров», — констатировал таджикский эксперт.

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