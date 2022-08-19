Ленинский район, Крым, , 17:41 — REGNUM В Ленинском районе Крыма специалисты устраняют последствия сильных ливней, обрушившихся на регион 19 августа.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Так, в селе Марфовка Ленинского районе подтоплено девять домов, шесть приусадебных участков, а также подвалы двух двухэтажных зданий, сообщил «Крым 24».

Специалисты МЧС и «Крым-Спас», откачивают воду, сотрудники администрации проводят подомовой обход с целью установления причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ливень 19 августа также прошёл в Симферополе. Ливневые канализации не смогли справиться с большим объёмом воды, в результате улицы на некоторое время оказались затопленными.

Штормовое предупреждение из-за непогоды, действующее 19 августа, продлено до конца суток 20 августа. Прогнозируется подъём уровня воды в реках без достижения опасных отметок.