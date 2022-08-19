Уфа, , 18:24 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональным чиновникам перенимать опыт предприятий Узбекистана, работающих в сфере переработки шкур и изготовления кожаных изделий. Об этом он сообщил 19 августа в своем телеграм-канале.

Продукция группы компаний «Русская кожа» Правительство Алтайского края

Хабиров посетил фабрику по изготовлению кожаных изделий, которая находится в городе Ангрен Ташкентской области Узбекистана.

«Многое, что здесь делают, поставляют на заводы известных итальянских марок, автопроизводства Индии, турецкий и арабский рынки. Давайте перенимать опыт узбекистанских коллег», — обратился глава региона к заместителю премьер-министра правительства республики — министру сельского хозяйства региона Ильшату Фазрахманову и министру торговли и услуг региона Алексею Гусеву.

Глава Башкирии отметил, что развитие обрабатывающих производств в Башкирии является хорошей точкой роста.

«Башкирия — в лидерах по сырьевым составляющим в сфере АПК, производству зерна, молока и т.д. Но переработка пока развита недостаточно», — заявил он, отметив, что все условия для развития перерабатывающей промышленности в регионе имеются.

Он напомнил, что поголовье коров в Башкирии составляет порядка 370 тысяч голов, а всего крупного рогатого скота — свыше 910 тысяч голов. В регионе есть и люди, готовые работать, есть целые трудовые династии, пояснил глава республики.

«Осталось вовлечь их в новые технологические процессы. Уверен, все обязательно получится», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что В Башкирии вступил в силу закон, направленный на поддержку инвесторов.

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