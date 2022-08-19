Новосибирск, , 17:42 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка по факту обнаружения течи соляной кислоты на железнодорожной станции Инская. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 19 августа на железнодорожной станции Инская при проверке технического состояния грузового поезда, следовавшего по маршруту станция Блочная Свердловской железной дороги — станция Карабула Красноярской железной дороги, была выявлена течь соляной кислоты из погруженной в контейнер емкости.

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«Пострадавшие отсутствуют, — уточнили в транспортной прокуратуре. — Подразделениями ОАО «РЖД» приняты меры к ликвидации разлива, по предварительной информации вред окружающей среде не причинён».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на место инцидента были направлены пожарно-спасательные подразделения, муниципальная аварийно-спасательная служба, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, новосибирский центр «Экоспасс» и аварийно-спасательная служба региона.