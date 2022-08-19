Новосибирск, 19 августа, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка по факту обнаружения течи соляной кислоты на железнодорожной станции Инская. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Напомним, что 19 августа на железнодорожной станции Инская при проверке технического состояния грузового поезда, следовавшего по маршруту станция Блочная Свердловской железной дороги — станция Карабула Красноярской железной дороги, была выявлена течь соляной кислоты из погруженной в контейнер емкости.

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«Пострадавшие отсутствуют, — уточнили в транспортной прокуратуре. — Подразделениями ОАО «РЖД» приняты меры к ликвидации разлива, по предварительной информации вред окружающей среде не причинён».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на место инцидента были направлены пожарно-спасательные подразделения, муниципальная аварийно-спасательная служба, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, новосибирский центр «Экоспасс» и аварийно-спасательная служба региона.