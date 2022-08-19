Нижний Новгород, 19 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Тело 51-летнего лесовода ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» было обнаружено в палатке днём 17 августа. Об этом сообщает в своем telegram-канале Гострудинспекция в Нижегородской области.

Greg Clarke Лесной пожар

Мужчина был направлен на тушение пожара в Воротынском районе в 40 км от села Михайловское. Тело было найдено в палатке во время отдыха.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался еще 11 августа. 15 августа он перешел на территорию Юринского района Марий Эл. По состоянию на 0:00 мск 19 августа, пройденная огнем площадь пожара в Воротынском районе достигла 3,8 тыс. гектаров. За сутки площадь пожара выросла на 500 гектаров.

В Марий Эл горит уже 500 гектаров леса, ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 300 гектаров.

В течение трех предыдущих дней в Нижнем Новгороде наблюдалось задымление и чувствовался запах гари. Глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал жителям поменьше бывать на улице, особенно в утренние часы, чаще принимать душ, пить больше воды.

Читайте также: Площадь лесного пожара в Нижегородской области выросла на 500 га за сутки