Челябинск, 19 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Челябинской области руководителя одного из отделений почтовой связи отдали под суд за присвоение денег. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, 36-летняя гражданка фиктивно проводила инкассацию денежных средств, но на самом деле присваивала деньги из кассы. Также она внесла в специальную базу фиктивные данные о том, что местной жительнице была выплачена пенсия, но деньги присвоила.

Уголовное дело направлено в суд. Даме грозит шесть лет колонии.

Добавим, вменяемое женщине преступление относится к категории средней тяжести. За январь–июнь в Челябинской области их выявили 9543, а лиц, совершивших их — 2827.