* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Предполагаемый боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обезглавливавший американских заложников в Ираке и Сирии, может быть приговорен федеральным судом США к пожизненному заключению, сообщает 19 августа Reuters.

Суд США bykst

Ранее, по итогам шестинедельного судебного процесса и многочасовых совещаний присяжных, 33-летний Эль Шафи Эльшейх был признан виновным в захвате и убийстве заложников.

Обвинений против Эльшейха, чье британское гражданство было отозвано в 2018 году, оказалось достаточно, чтобы вынести ему смертный приговор, однако ранее американские прокуроры уведомили британских чиновников, что они не станут добиваться казни.

Напомним, что по данным американских властей, Эльшейх и еще четыре боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входили в группу, которая привлекла международное внимание после публикации видеозаписи убийств американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также гуманитарных работников Кайлы Мюллер и Питера Кассига.

Двое из четырех членов ячейки, Эль Шафи Эльшейх и Александа Котей, были задержаны в Ираке американскими военными, после чего были доставлены в США.