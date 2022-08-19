Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдут патриотические акции ко Дню Государственного флага, который отмечается 22 августа. Корреспондент ИА REGNUM изучил программу мероприятий.

Российский триколор Дарья Драй © ИА REGNUM

Интересующиеся историей смогут посетить тематическую выставку «Три цвета Родины» в Историческом парке «Россия — моя история». Увидеть её можно с 20 августа по 10 сентября 2022 года. Гостям расскажут о том, как флаг российского государства изменялся с течением истории, что означают его цвета. Жители и гости Петербурга также смогут ознакомиться и с другими историческими фактами.

Как сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, в Приморском районе Петербурга 21 августа пройдёт флешмоб в честь праздника. Активисты Молодёжного совета Приморского района исполнят танец с флагами России и с помощью цветного картона образуют большой триколор.

На следующий день патриотическая акция состоится в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона. После традиционного выстрела в полдень представители городского правительства, активисты, волонтёры и участники молодёжных организаций поднимут флаг России.

Далее пройдёт концерт, в ходе которого исполнят песни о России, покажут хореографические номера. Помимо этого желающие смогут отдохнуть в фотозонах, посмотреть фильм об истории флага страны и принять участие в викторине.

Праздник отметят 22 августа и в Александровском саду. Концертная программа начнётся в 13:00. Там же юные петербуржцы получат свои первые паспорта. Документы выдадут первый заместитель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Алексей Силкин и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук.

Развлекать зрителей будут мастер-классы и флешмоб, перед зрителями выступят национальные творческие коллективы.

Празднование Дня Государственного флага в России — 22 августа. Верховный Совет РСФСР в 1991 году постановил, что «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» считается официальным национальным флагом России. Официально праздник учредили в 1994 году.