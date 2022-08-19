Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пройдут патриотические акции ко Дню Государственного флага, который отмечается 22 августа. Корреспондент ИА REGNUM изучил программу мероприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Интересующиеся историей смогут посетить тематическую выставку «Три цвета Родины» в Историческом парке «Россия — моя история». Увидеть её можно с 20 августа по 10 сентября 2022 года. Гостям расскажут о том, как флаг российского государства изменялся с течением истории, что означают его цвета. Жители и гости Петербурга также смогут ознакомиться и с другими историческими фактами.

Как сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, в Приморском районе Петербурга 21 августа пройдёт флешмоб в честь праздника. Активисты Молодёжного совета Приморского района исполнят танец с флагами России и с помощью цветного картона образуют большой триколор.

На следующий день патриотическая акция состоится в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона. После традиционного выстрела в полдень представители городского правительства, активисты, волонтёры и участники молодёжных организаций поднимут флаг России.

Далее пройдёт концерт, в ходе которого исполнят песни о России, покажут хореографические номера. Помимо этого желающие смогут отдохнуть в фотозонах, посмотреть фильм об истории флага страны и принять участие в викторине.

Праздник отметят 22 августа и в Александровском саду. Концертная программа начнётся в 13:00. Там же юные петербуржцы получат свои первые паспорта. Документы выдадут первый заместитель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Алексей Силкин и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук.

Развлекать зрителей будут мастер-классы и флешмоб, перед зрителями выступят национальные творческие коллективы.

Празднование Дня Государственного флага в России — 22 августа. Верховный Совет РСФСР в 1991 году постановил, что «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» считается официальным национальным флагом России. Официально праздник учредили в 1994 году.