19 августа 2022 | Время чтения 8 мин

Наталья Стрельцова, Игорь Свирин, , 23:18 — REGNUM Воспользовавшись услугами сомнительного консалтингового бюро ATLAS, основанного выходцем из приснопамятного КБ Стрелка Александрой Сытниковой, мэрия Москвы в лице департамента капитального ремонта (ДКР) вторглась в ООПТ природно-исторический парк (ПИП) «Битцевский лес». Под предлогом того, что москвичам не хватает мест для отдыха, столичные власти переустраивают второй по величине лесной массив, по праву называющийся «легкими столицы», в городской парк. Корреспонденты ИА REGNUM побывали на месте событий и воочию убедились в том, какой непоправимый вред уже нанесен лесу. Помогли разобраться в происходящем активисты https://protect-bitca.ru/ РОД «Защита Битцевского леса» Михаил Силаев и Дмитрий Фронтов.

Активист Михаил Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Активист Дмитрий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Битцевский лес — природно-исторический парк, названный в честь реки Битцы, пересекающей его южную окраину. Это один из самых больших столичных парков (2188 га), уступающий по размеру лишь Лосиному Острову (протяжённость Битцевского леса с севера на юг — 10 км, с запада на восток — 1,5-4 км). Стоит отметить: ровно 30 лет назад лесному массиву присвоили звание особо охраняемой природной территории регионального значения.

Строительство небоскребов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство небоскребов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Табличка при входе в лесную зону и на стройплощадку. Щит Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шлагбаум перед строительной площадкой кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Битцевский лес имеет природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное значение как ценный, целостный природно-территориальный комплекс, который может похвалиться большим природным разнообразием, наличием редких видов растений и животных, плюс хорошими условиями для отдыха на природе. Также немногие знают, что Битцевский лес — один из сохранившихся «зелёных клиньев»: по ним воздух из Подмосковья поступает к центру города, обеспечивая москвичей кислородом.

Строительство площадки кордодрома. Строительная техника проезжает мимо щита, где знак запрещения проезда автомобилей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Битцевском лесу 4 реки, 2 ручья и 29 прудов;

Здесь зарегистрированы 648 видов сосудистых растений;

Средний возраст местных лесов — 84 года. Самые древние из них — дубняки (180–190 лет);

На территории парка обитают 158 видов позвоночных животных;

Битцевский лес явился домом для 80 видов беспозвоночных, внесённых в Красную книгу Москвы, из них 78 видов — насекомые.

Строительство площадки кордодрома и лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Битцевский лес со стороны Чертаново центральное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожка в лесу приподнята более 10 см Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство площадки кордодрома и Битцевский лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всё началось в ноябре 2021 года, когда на портале «Активный Гражданин», прозванный в народе «фиктивным», появилось разработанное консалтинговым бюро ATLAS голосование за будущее ООПТ, названное Стратегия сохранения природно-исторического парка «Битцевский лес». В преамбуле которого вместо принявшего отрицательные коннотации «благоустройства» написали, что обсуждается устойчивое развитие и сохранение природной территории в городской среде. Для чего была разработана стратегия сохранения и экологической реабилитации природно-исторического парка «Битцевский лес». Не возьмемся судить об итогах голосования, но примечательно то, что совершенно не раскрывается суть вышеозначенных понятий, а главное зачем лесу, который и без того является устойчивой экосистемой, всё вышеперечисленное?

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Железная конструкция моста в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Железная конструкция моста в лесу у нового кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Железная конструкция моста в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Дорога в лесу для строительной техники, созданная путем засыпания оврага, там где был ручей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Металлическая основа для пешеходной дорожки на месте тропинки у нового кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ответ находится буквально во втором вопросе, собственно, там же и ответ, ради чего всё затевалось. Здесь и далее гражданам предлагают «откусить» немного земли от ООПТ на создание экологического кольца рекреационных центров вне заповедных и охранных зон парка. Только дело в том, что ООПТ ПИП «Битцевский лес» имеет четкие границы, да и природоохранное законодательство не подразумевает деление целого на более или менее заповедные части. Так или иначе, но по заверениям мэра Сергея Собянина, москвичи концепцию поддержали.

Южное Чертаново. Строительство дороги в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Строительная техника на пешеходной дорожке в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Новая насыпь вместо пешеходной тропинки в Битцевском лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Железная основа для пешеходной тропинки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первыми жертвами стали гаражные кооперативы, расположенные вдоль границ ООПТ (порядка 7400 машиномест). Вот, что рассказал ИА REGNUM исполняющий обязанности председателя ГСК Анино-5 Василий Бирюков, члены которого одними из первых ощутили на себе заботу властей о благополучии и комфорте москвичей. Обращаем внимание читателей на то, что ГСК находился на землях Минобороны (военный городок ПВО) и имел всю разрешительную документацию.

Активист Василий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Василия, события развивались так. Сначала всем владельцам гаражей было предложено за 170 тыс. рублей написать добровольный отказ от своего имущества, некоторое количество автолюбителей согласилось, большинство же предпочло молча проигнорировать предложение властей. После чего на них обрушились репрессии. По словам Бирюкова, (мы опустим описание продолжавшейся некоторое время позиционной войны и перейдем к итогам — прим. ИА REGNUM) его ГСК нападению подвергся в феврале 2022 года. Чиновники при поддержке сотрудников ОМОН сломали гаражи, по своему усмотрению выбрали ценные вещи и вывезли их на открытую площадку хранения.

Южное Чертаново. Новая тропинка на лугу, где косить траву запрещено Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Основа для расширенной тропинке на лугу, где даже траву косить запрещено Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Вместо гаражей площадка для самокатов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На вопрос ИА REGNUM, с какой целью снесли гаражи, Бирюков предположил, что делалось это в интересах застройщиков, слишком «лакомая» земля под ними. Его поддержал Михаил Силаев и добавил, что, несмотря на то, что работы ведутся с начала года, проекта благоустройства общественности так никто и не предоставил. По его словам, благоустроители меняют свои планы молниеносно: «сегодня предполагали построить спортивный комплекс, а завтра он превращается в некий локальный рекреационный центр».

Южное Чертаново. Забор вокруг благоустроенной территории Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Букет из труб на земле со снятым почвопокровным слоем Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для благоустройства Битцевсого леса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нет никаких сомнений в том, что так называемая «реабилитация», помимо интересов осваивающего миллиард рублей ДКР, проводится в интересах девелоперов, и тому есть зримые подтверждения. Так, на месте бывшего Чешского торгово-технического центра по адресу ул. Красный Маяк, владение 26 группой ЛСР уже возводится первая очередь ЖК «ParkSide» из трех высоток. Девелопер планирует построить возле Битцевского леса девять высоток. Высота новостроек — 75 метров. Это дома от 20 до 30 этажей. Примечательно, и об этом ниже, что ЖК будет располагаться вплотную к кордодрому, на котором, по заверениям мэра Собянина, после реконструкции можно будет проводить международные соревнования.

Кроме того, в составе ТПУ «Лесная» так же будут дома. Глядя на расчищенные от гаражей пространства, невольно соглашаешься с активистами: территории полностью готовы и дело лишь за малым — решением бюрократических вопросов. На месте гаражей в Северном Чертаново строится 21-этажный дом с подземным паркингом. На месте Битцевского рынка также должен появиться ЖК. Да мало ли их еще будет.

Засыпанный ручей в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Припаркованная в Битцевском лесу техника у нового кордодрома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тропинка в лесу с непонятным покрытием Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По заверениям активистов РОД «Защита Битцевского леса», жители окрестных районов в целом не приняли предложенный мэрией проект благоустройства, но наибольшее неприятие вызвали планы модернизации существующего здесь со второй половины ХХ века кордодрома. Выше было сказано, что планы реконструкции подразумевают его приспособление под международные соревнования. По словам Силаева, под строительство самого большого на территориях ООПТ кордодрома было безвозвратно уничтожено 6 га луга с разнотравьем. Несмотря на заявленное строительство якобы некапитальных объектов, вырыли котлованы глубиной до 2 метров, что значительно глубже «некапитальных» 0,5 метра. Проект кордодрома зачем-то захватил язык леса вдоль снесённого Чешского центра. Подстанцию, которая будет его питать, запланировали на кромке леса, то есть одно возгорание трансформатора, и пожар в лесу неминуем. «Профессионалы» — подрядчики ДКР во время рытья котлованов под новые площадки умудрились подрубить корни сотен деревьев.

Благоустройство территории в Южном Чертанове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Техника в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Благоустройство территории Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Благоустройство территории Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Южное Чертаново. Техника в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

О массе других нарушений, о которых нам рассказали Силаев и Фронтов, таких, как работы без разрешительной документации, несоблюдение элементарных правил техники безопасности, непонятно куда ведущих дорогах, эко-тропах, уничтожающих лесную растительность, и многом другом мы и упоминать не будем, лучше смотрите фотогалерею.

Аннино. Укладка асфальта и бордюрного камня, предназначенного для магистральной дороги в Битцевском лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Укладка асфальта в Битцевском лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Укладка асфальта в Битцевском лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Аннино. Укладка асфальта в Битцевском лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Строительная техника не жалеет корни могучих деревьев в Битцевсом лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Прокладка кабеля у корней деревьев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Укладка асфальта в Битцевском лесу. Мост Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Строительная техника хозяйничает в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Аннино. Следы от строительной техники в Битцевском лесу. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аннино. Возмущенные местные жители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В заключение хотелось бы отметить следующее. Вокруг Битцевского леса проживает порядка 1 млн человек, а защищают его от варварского благоустройства десятки. И речь даже не о лесе как таковом, а о нашем меркантильном интересе. Ведь ООПТ защищает всех этих людей от пыли, выхлопных газов. Позволяет буквально за считанные минуты вырваться из каменного мешка в почти нетронутую природу, где успокоить нервную систему и тем самым сохранить душевное здоровье. Удручает, что социальная солидарность разрушена настолько, что не позволяет сорганизоваться и защитить не только общее достояние, но и будущее. Очевидно, что влекомые меркантильным интересом урбанисты и потребительски относящиеся к природе власти приведут лес в запустение, чем кардинально ухудшат условия жизни москвичей.

Коньково. Битцевский лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коньково. Битцевский лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM