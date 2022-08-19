Куала-Лумпур, 19 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Малазийская актриса Мишель Йео назвала причину, по которой режиссёр Квентин Тарантино не позвал её сниматься в картине «Убить Билла». Об этом сообщило издание Outlook 19 августа.

Кадр из трейлера Мишель Йео в комедии «Всё везде и сразу»

«Я задала Квентину тот же вопрос. Он очень умный. И вот что он сказал: «Кто бы поверил, что Ума Турман может надрать тебе задницу?», — говорит актриса. Стоит отметить, что Тарантино неоднократно заявлял о симпатии к деятельности Йео, а также признавался в том, что её роль в «Полицейской истории 3: Суперполицейский» повлияла на образ Умы Турман в ленте «Убить Билла».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Мишель Йео присоединилась к актёрскому составу фильма «Электрическое государство» братьев Руссо. Съёмки ленты планируют начать осенью 2022 года.