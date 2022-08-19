Новосибирск, 19 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Новосибирская область сейчас занимает третье место в России по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока входит в десятку. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

«В Сибири и за Уралом по этим показателям Новосибирская область — на первом месте, — уточнил он. — Новосибирская область обеспечивает себя с профицитом всеми базовыми видами продовольствия».

По его данным, самообеспеченность региона мясом и мясопродуктами оценивается в 89%, свининой — до 127%, молоком и мясопродуктами — на 102%, яйцом — на 126%. По итогам 2022 года планируется увеличить объём производства молока до 715,2 тысяч тонн, мяса до 205 тысяч тонн.

Отметим, что в текущем году на территории области реализуется десять крупных инвестиционных проектов в сфера агропромышленного комплекса общей стоимостью 32 млрд рублей.