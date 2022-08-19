19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что СБУ подозревает бывшего сотрудника законодательного органа киевского режима в том, что он якобы был завербован для установки жучков в здании законодательного органа.

Мирослава Романенко, , 19:12 — REGNUM СБУ подозревает бывшего сотрудника законодательного органа киевского режима в том, что он был завербован для установки жучков в здании законодательного органа. Соответствующее заявление 19 августа сделал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения управления делами аппарата [законодательного органа киевского режима]. Он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах», — сообщил Дехтяренко в телеграм-канале.

Уточняется, что подозреваемый якобы должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в здании законодательного органа киевского режима, однако уволился и поставленные задачи не выполнил.

Заявление СБУ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отреагировали на данную новость, отметив, что киевский режим сам придумывает себе победы. Иные также не понимают, зачем ставить прослушивающее устройство в местах сбора людей, которые ничего не решают. Были и те, кто отметил, что подобными вбросами киевский режим пытается обратить на себя внимание.

«А этот [законодательный орган киевского режима] вообще кто-то из вышестоящих укрофюрерят посещает с февраля-то?» — задалась вопросом «Госпожа Президент».

«Проще их (депутатов законодательного органа киевского режима — М. Р.) страницы в соцсетях проглядывать», — добавил один из участников обсуждения.

«Преступление века раскрыто! Доставай шмат сала!» — смеется mikhail s.

Застолье Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Просто [СБУ] всем показываЕт, что без дела не сидИт, просто так свой хлеб не едят», — отметила Юлия.

«ФСБ без жучков справляется», — пишет Лариса.

«Клоуны», — комментирует Станислав Ц.

«Перемогу (победу — М. Р.) придумали», — отметила Евгения.

«[Там] не слушать, [а] смотреть надо», — смеется Svyat.

«Чтобы смотреть выпуски «Деревни дураков» на день раньше, чем остальные?» — пошутил Silver.

«Кого там слушать? Одни выкормыши соросовских фондов… которые ничего не решают», — отметил Дима Ж.

«Скорее, пауки в банке улики друг на друга собирают», — отреагировала Veda.

«Так уже в Польше установили бы, если бы было нужно. Кто там в том [Киеве] что решает?!» — недоумевает Лилия У.

«Сами себе льстят. Если бы там стояли русские жучки, никто бы их не нашёл и не догадался, что они там есть», — считает N@t@£i@.

«Если побед нет — можно придумать!» — шутит Нина.

«Я представляю фээсбэшников с перфораторами, которые ставят жучки в коридорах, а куда подключать? Или надо потом ездить батарейки менять? Нет, у нас другие методы», — с юмором добавил «Всадник самоката».

«Все, что нужно, в Москве уже знают и без жучков», — написала Олеся.

«Фантазеры! Уже не знают, как ещё обратить на себя внимание…» — подытожила Mery.