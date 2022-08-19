Бишкек, 19 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Об увольнении Алымкадыра Бейшеналиева с поста министра здравоохранения Киргизии сообщили 19 августа в пресс-службе президента республики.

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«Президент Кыргызской Республики [Садыр Жапаров] подписал указ, согласно которому Бейшеналиев освобождён от должности министра здравоохранения», — сообщили в пресс-службе главы государства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовных делах экономической направленности в отношении Бейшеналиева.