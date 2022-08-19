Кубинка, Московская область, 19 августа, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Членство Российской Федерации в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF) было приостановлено. Об этом сегодня, 19 августа, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов на сессии Международного пожарно-спасательного конгресса.

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Когда речь зашла о сотрудничестве России с Казахстаном в области пожарной безопасности, Воронов отметил, что членство РФ в CTIF было приостановлено.

«Я думаю, что наше сотрудничество (сКазахстаном — ИА REGNUM) в области пожарной безопасности выйдет на новые уровни. С учетом того — сами понимаете — сейчас наше членство в КТИФ приостановили», — сказал он.

Также Воронов отметил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества идет обсуждение о создании альтернативы CTIF. В странах ШОС достаточно специалистов, а политизация CTIF в итоге приведёт к тому, что организация потеряет профессионализм.

Стоит отметить, что CTIF была основана в 1900 году в Париже. Первоначально организация называлась Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu — CTIF. Сейчас членами этой организации являются 48 стран и 46 различных компаний и учреждений.