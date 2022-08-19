Рязань, 19 августа 2022, 17:31 — REGNUM В Спасский район Рязанской области переброшены 42 парашютиста-десантника федеральной Авиалесоохраны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе ведомства.
Сотрудники работают на самых сложных участках, где не проходит техника, в дымовой завесе, с жаром до плюс 55 градусов от огня и золы. За день группа из пяти-шести десантников вручную прокладывают минерализованную полосу протяженностью до одного километра.
Ситуация на природных пожарах в Рязанской области осложняется резкой сменой ветра, порывы которого 19 августа достигают 25 м/c.