Рязань, 19 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Спасский район Рязанской области переброшены 42 парашютиста-десантника федеральной Авиалесоохраны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе ведомства.

Цитат из видео Десантники Авиалесоохраны на тушении пожара

Сотрудники работают на самых сложных участках, где не проходит техника, в дымовой завесе, с жаром до плюс 55 градусов от огня и золы. За день группа из пяти-шести десантников вручную прокладывают минерализованную полосу протяженностью до одного километра.

«Останавливают продвижение огня с помощью бензопил, лопат, ранцевых огнетушителей. Также вручную парашютисты-десантники дотушивают очаги горения и тления из ранцевых огнетушителей. При помощи бензопил удаляют деревья, в корни или стволы которых ушел огонь. Работы много, но «глаза боятся — руки делают», — рассказали подробности в ведомстве.

Ситуация на природных пожарах в Рязанской области осложняется резкой сменой ветра, порывы которого 19 августа достигают 25 м/c.