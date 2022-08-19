Москва, , 17:20 — REGNUM Законопроект, предлагающий продлить до 31 декабря 2025 года период освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) племенной продукции, внесен в Госдуму вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и главой думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы законопроекта пояснили, что обеспечение продовольственной безопасности страны напрямую зависят от наличия конкурентоспособной базы племенной продукции. Депутаты отметили, что льготная ставка НДС, установленная в 2016 году и действующая до 31 декабря 2022 года, позволила создать условия для улучшения качественных показателей собственной племенной базы генетических ресурсов, а также обеспечила деятельность сельскохозяйственных предприятий для организации бесперебойной работы по производству молока, пищевого яйца и мяса.

Также они приводят данные экспертов, согласно которым, прекращение действия налоговой льготы по НДС на крупный рогатый скот приведет к уменьшению инвестиций в расширение производства до 5,3 млрд. рублей и снизит возможности средних и малых предприятий опираться на качественную генетику. Сокращение предприятиями объемов закупок качественного генетического материала в виде семени и эмбрионов приведет в обозримом временном периоде к радикальному снижению общего объема производства сырого молока, что повлечет за собой уменьшение доходов хозяйств, рабочих мест и, в том числе, налоговых поступлений, пояснили разработчики законопроекта.

Депутаты уверены, сохранение льготной ставки НДС поможет предприятиям расширять производство, увеличивать количество рабочих мест, что в итоге повлечет повышение поступающих в бюджет налоговых отчислений.

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