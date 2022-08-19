Москва, 19 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий продлить до 31 декабря 2025 года период освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) племенной продукции, внесен в Госдуму вице-спикером нижней палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и главой думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта пояснили, что обеспечение продовольственной безопасности страны напрямую зависят от наличия конкурентоспособной базы племенной продукции. Депутаты отметили, что льготная ставка НДС, установленная в 2016 году и действующая до 31 декабря 2022 года, позволила создать условия для улучшения качественных показателей собственной племенной базы генетических ресурсов, а также обеспечила деятельность сельскохозяйственных предприятий для организации бесперебойной работы по производству молока, пищевого яйца и мяса.

Также они приводят данные экспертов, согласно которым, прекращение действия налоговой льготы по НДС на крупный рогатый скот приведет к уменьшению инвестиций в расширение производства до 5,3 млрд. рублей и снизит возможности средних и малых предприятий опираться на качественную генетику. Сокращение предприятиями объемов закупок качественного генетического материала в виде семени и эмбрионов приведет в обозримом временном периоде к радикальному снижению общего объема производства сырого молока, что повлечет за собой уменьшение доходов хозяйств, рабочих мест и, в том числе, налоговых поступлений, пояснили разработчики законопроекта.

Депутаты уверены, сохранение льготной ставки НДС поможет предприятиям расширять производство, увеличивать количество рабочих мест, что в итоге повлечет повышение поступающих в бюджет налоговых отчислений.