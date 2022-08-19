Кострома, 19 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Инвесторов, выкупивших здания бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково, уличили в нарушениях. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Валентина Ямщикова Подъездная дорога из кирпича на территории бывшего санатория «Костромской»

Частная организация демонтировала водонапорную башню и использовало её кирпич для обустройства подъездной дороги, о чём не предупредила чиновников.

«Нанесен ущерб объекту охраны — в данном случае почве, растительному, плодородному слою. Кроме того, выявлены факты захламления территории строительными отходами», — прокомментировал заместитель директора департамента Сергей Иерусалимский.

В соответствии с буквой закона инвесторы должны были представить чиновникам проект, где было бы указано, какие здания они собираются строить и как именно намерены сохранять окружающую среду и возмещать ущерб, нанесённый стройкой.

«Такого проекта мы не видели. Получается, они организовывают подъезды в особо охраняемой зоне для строительства чего-то. Чего — мы не знаем. Ясно, что любая стройка несёт антропогенную нагрузку, но проект за тем и нужен, чтобы свести негативное воздействие к минимуму» — добавил Иерусалимский.

В настоящее время чиновники рассчитывают размер ущерба, нанесённый экологии, и будут добиваться устранения нарушений и выплаты штрафа через суд. Кроме этого, совместно с прокуратурой департаментом проводится проверка по бесхозным водным скважинам, расположенным на территории бывшей здравницы. Они открыты и захламлены строительным мусором. Экологи считают, что через них в водоносные слои почвы могут попасть ядовитые вещества, что создаст серьёзную угрозу для жителей всего города.

Площадь территории, о которой идёт речь, составляет около 17 гектаров. Она имеет статус Особо охраняемой природной территории регионального значения, поскольку на его территории растут ценные деревья, имеется пруд. Здесь допускается строительство объектов здравоохранения, отдыха, рекреации и временного пребывания, санаторно-курортного назначения. При этом, все действия должны согласовываться с областными и городскими властями.

Почти вся земля бывшего санатория находится в ведении муниципалитета. Исключение составляют участки под бывшими зданиями санатория — 5-этажным корпусом для проживания, водолечебницей, столовой, клубом, библиотекой, водонапорной башней, прачечной, техническим зданием, выкупленными инвесторами в 2015 году у Федерации профсоюзов. Земля под ними взята в аренду. Территория здравницы является излюбленным местом отдыха жителей микрорайона и неоднократно вызывала нарекания — люди говорили о неухоженности парка.

Сам санаторий считался одним из лучших в области в советские годы. В 2011 году здравницу, находившуюся в собственности костромских профсоюзов, закрыли из-за нерентабельности.