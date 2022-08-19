Кемерово, , 17:17 — REGNUM Четыре проекта из Кемеровской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщило правительство региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

Они будут реализованы в Киселёвске, Полысаеве, Междуреченске и Салаире в 2023–2024 годах.

«Мы активно работаем над тем, чтобы все муниципалитеты равномерно и полноценно развивались — как города, так и сельские территории, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Большая совместная работа по привлечению федеральных средств для создания комфортной среды в малых городах проводится главами муниципалитетов и представителями бизнеса».

Так, в Киселёвске реконструируют экопарк «Березовая роща» в жилом районе Красный Камень. Здесь же обустроят лыжню, дорожки для скандинавской ходьбы и терренкуры, создадут рекреационную зону с кафе, детскими и спортивными площадками.

В Полысаеве преобразят парк имени И. И. Горовца. Здесь появятся главная площадь и сцена для культурно-массовых мероприятий, аллеи и кафе, детские городки, аттракционы, спортплощадки.

В Междуреченске создадут три общественные пространства — сквер, площадь и аллею — которые вместе сформируют новую пешеходную ось города.

В Салаире благоустроят Центральный бульвар по ул. Матросова. Здесь установят стационарные кафе и мини-базар для торговли горожан собственными продуктами, разместятся зоны отдыха, детские площадки, пешеходные дорожки и велотрассы.

Отметим, что итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды объявили в Тамбове на пленарном заседании форума Малых городов и исторических поселений. В заседании участвовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Награды вручал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Премия в категории «Малые города» в подгруппе от 50 до 100 тыс. человек составляет 95 млн рублей; в подгруппе от 20 до 50 тыс. человек — 85 млн рублей; в подгруппе до 20 тыс. человек — 70 млн рублей.