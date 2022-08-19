Бухарест, 19 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Российского дипломата власти Румынии выслали из-за его деятельности, якобы «несовместимой» с положениями Венской конвенции, сообщили 19 августа в пресс-службе румынского МИД. Он уже покинул республику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Русофобия

В заявлении Бухареста сказано, что власти республики «решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства РФ». Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился уведомить об этом российское диппредставительство.

Оказывается, деятельность представителя российского посольства была несовместима с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

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