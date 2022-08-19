Лос-Анджелес, США, 19 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Американский актер Алек Болдуин заявил, что «постарел на годы», переживая несчастный случай во время съемок фильма «Ржавчина», и поклялся больше никогда не использовать настоящее оружие на площадке, сообщает 19 августа CNN.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

«Меня начали осуждать люди, которые не знают фактов», — рассказал Болдуин в интервью, обсуждая трагический инцидент с оператором Галиной Хатчинс, которая была убита в октябре 2021 года во время съемок сцены с оружием.

Болдуин заявил, что в будущем он больше никогда не будет работать с настоящим оружием на телевидении или в кино и предпочтет использовать в своих проектах цифровые эффекты.

Актер, против которого также был подан иск со стороны родственников Хатчинс, сообщил, что все-таки хочет закончить фильм «в память о Галине» и отдать часть суммы от кассовых сборов ее сыну.