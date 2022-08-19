Салехард, 19 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Благодаря помощи Ямала школу в Волновахе (ДНР) откроют 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИА REGNUM Волноваха

Уже два месяца 65 ямальских строителей восстанавливают школу площадью 1500 квадратных метров в Волновахе. На сегодня идут отделочные работы, собирается мебель, здание готово к отопительному сезону.

Продолжаются работы в больнице и на станции переливания крови. В Волновахе работает дорожная и пассажирская техника с Ямала, восстанавливая мирный ритм жизни города.

Большой объём строительных работы выполнен на общежитии: готовность объекта — 80%, поступило 40% мебели и оборудования.

«В Волновахе работает команда ребят из Пуровского района. С одной стороны, там страшные разрушения, которые оставили ВСУ. Но и страшно, что лет 50 там никто не прикасался ни к чему. Нас очень много связывает с Донбассом. Горняки ехали сюда строить Ямал. Когда мы взяли под шефство Волноваху, мне очень много людей написало. Мы будем работать. И Ямал строить, и Волноваху восстановим», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале 19 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между правительством Ямала и администрацией Волновахского района соглашение подписано в июне. ЯНАО помогает региону восстановить социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, наладить гуманитарные и торгово-экономические связи, регулярно направляет гуманитарные грузы.