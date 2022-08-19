Киев, 19 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Школы Киева не откроются, пока их не оборудуют укрытиями, написал 19 августа глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

По его словам, для очного обучения откроются только те учебные заведения, «где обустроены простейшие укрытия». В остальных дети будут учиться дистанционно.

Решение принято по итогам обследования городских школ. Чиновник добавил, что это делается «для безопасности детей и учителей в школах и садах».