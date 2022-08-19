Ереван, , 19:06 — REGNUM В Армении возможен вооружённый мятеж, имеющий антироссийские цели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Микаэл Бадалян Основным инструментом в этой игре является террористическая организация «Сасна Црер» — националисты и, в первую очередь, русофобы. Их обвинения в адрес России ни на чём, в принципе, не строятся. Они незадолго до взрыва начали в своём телеграм-канале говорить о том, что в Армению из России якобы приехали бойцы ЧВК «Вагнер». Стали там размещать фотографии русских молодых людей спортивного вида, одетых в форму цвета хаки. Это и было всем их «доказательством». Я не думаю, что это было связано с последующим взрывом, они просто потом воспользовались случившимся несчатьем, чтобы усилить русофобскую пропаганду. На самом деле, я думаю, они готовят восстание, попытку вооружённого захвата власти в Армении. Они же совершенно не скрывают того, что ведут вооружённую подготовку своих единомышленников. Их лидер призывает к консолидации, к самопожертвованию, к созданию национального правительства. Они встречаются с людьми воевавшими, призывают их присоединиться к ним. Они объезжали большое количество приграничных сёл и там пытаются поднять людей, подбивают их взять оружие в руки.

Эксперт отметил, что как бы это странно ни звучало, но действия «Сасна Црер» координируются именно нынешней властью. На взгляд политолога, конечная задача, как и у власти, так и у «Сасна Црер», состоит в том, чтобы вывести Армению из-под влияния России. Поэтому, скорее всего, они попробуют разыграть в Армении «казахстанский сценарий». «Сасна Црер», считает эксперт, поднимет вооружённый бунт. Премьер-министр Никол Пашинян будет «вынужден» обратиться за помощью к ОДКБ, так как есть прецедент Казахстана, и поэтому Пашиняну отказать не смогут, тем более, что Армения председательствует в ОДКБ. Эту попытку вооружённого захвата власти с помощью сил ОДКБ удастся отбить, и основная масса людей в Армении, которая уже откровенно не любит Пашиняна, выстроит, как считает политолог» очень простую логическую цепочку. Раз Пашинян продаёт Армению, а Россия защищает Пашиняна, то, получается, что Россия тоже продаёт Армению. Политолог убеждён, что после такого развития событий будет не только рост русофобии, а настоящий взрыв русофобии в стране, последствия которого даже будет трудно предсказать.

«Также использовать «Сасна Црер» и устроенный ею вооружённый мятеж можно будет, чтобы устранить неугодных, например, таких людей как я, с которыми не могут договориться и которых не могут заткнуть и которые очень сильно всем мешают. Особенно потому, что такие люди пользуются поддержкой населения и различных сил. Вот российский МИД сказал, что будет следить за моей судьбой, и, конечно, многим в Армении это не понравилось. Поэтому ситуация, на мой взгляд, довольно серьёзная!» — сказал Микаэл Бадалян.

Напомним, что 14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» произошёл мощный взрыв, в результате которого погибло 16 человек. Армянские правоохранительные органы сразу же назвали причиной взрыва нарушение правил хранения опасных веществ и правил пожарной безопасности. Однако в ряд СМИ и соцсетей Армении прозвучали обвинения России в причастности к взрыву. В связи с чем 17 августа российское посольство в Ереване вынужден было выступить с официальным заявлением, в котором назвало подобные обвинения «прямой провокацией со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленной на подрыв российско-армянских союзнических отношений» и выразило надежду, что армянские власти «пресекут подобные недружественные проявления».