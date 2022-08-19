Москва, 19 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ проведут военные учения совместно с ВС Казахстана в рамках ОДКБ. Об этом глава государства сказала сегодня, 19 августа, на встрече с президентом Казахстана Касымом Жомарт Токаевым.

ОДКБ

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что Вооруженные силы РФ в рамках ОДКБ фактически помогли Токаеву удержаться у власти в Казахстане, когда в крупных городах начались антиправительственные протесты.

Однако затем Токаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Казахстан будет поддерживать режим западных санкций против России.