Воронеж, , 17:05 — REGNUM Воронеж станет одним из центров празднования 100-летия со дня рождения учёного-физика с мировым именем, Нобелевского лауреата академика Николая Басова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 19 августа.

Лауреат Нобелевской премии Николай Басов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь прошло детство и часть юности Нобелевского лауреата, память о котором мы храним в памятниках и мемориальных досках ученому, названиях учебных заведений. Уверен, празднование столетия нашего великого соотечественника станет заметным событием для научного, образовательного и культурного сообщества города и всей страны. Важную роль в праздновании предстоит сыграть и учебному заведению, носящему имя ученого», — отметил глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

18 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия со дня рождения Н. Г. Басова». Предложение о праздновании юбилея выдающегося учёного выдвинуло правительство России.

Николай Басов родился 14 декабря 2022 года в Усмани Тамбовской губернии (ныне Липецкая область), детство и школьные годы провёл в Воронеже. Является одним из создателей микроволнового аммиачного генератора. За разработки в сфере квантовой физики в 1964 году стал лауреатом Нобелевской премии. В Воронеже имя Басова носит гимназия.