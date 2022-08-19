Воронеж войдёт в число центров празднования юбилея учёного-физика Басова
Воронеж, 19 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Воронеж станет одним из центров празднования 100-летия со дня рождения учёного-физика с мировым именем, Нобелевского лауреата академика Николая Басова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 19 августа.
18 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия со дня рождения Н. Г. Басова». Предложение о праздновании юбилея выдающегося учёного выдвинуло правительство России.
Николай Басов родился 14 декабря 2022 года в Усмани Тамбовской губернии (ныне Липецкая область), детство и школьные годы провёл в Воронеже. Является одним из создателей микроволнового аммиачного генератора. За разработки в сфере квантовой физики в 1964 году стал лауреатом Нобелевской премии. В Воронеже имя Басова носит гимназия.